A Modena per la prima volta arriva il merchandising

(ANSA) - MODENA, 28 DIC - Una coppia di illustratori che, equipaggiati di taccuini ed acquerelli, esplorano Modena e il territorio per scoprirne i luoghi più suggestivi e identitari da riprodurre nei loro disegni. È lo spunto narrativo da cui nascono gli otto video di "Modena a un tratto", nuova campagna di promozione turistica della città e dei dintorni, on line sul portale Visitmodena.it, un percorso ricco di emozioni dedicato a chi lavora nel settore turistico locale, a tour operator e agenzie di viaggio e a chiunque voglia scoprire le offerte turistiche di Modena. Una seconda serie di video, intitolata "Una finestra su Modena", composta da sei episodi di circa due minuti l'uno, racconta in modo emozionale ai viaggiatori i principali 'cluster' di prodotto del territorio ed è finalizzata a un utilizzo in uffici turistici, eventi, fiere di settore, agenzie e tour operator, strutture ricettive. Per la prima volta, inoltre, la promozione si arricchisce di un progetto di merchandising che propone magliette, shopper in tela e in carta, cancelleria e cartoline decorate con i disegni ad acquerello degli illustratori Dario Grillotti e Sara Menetti che ritraggono i luoghi più belli di Modena e che saranno in vendita all'Ufficio informazione e accoglienza turistica di piazza Grande. La nuova campagna, la tappa più recente del percorso iniziato a giugno 2021 con "È tempo di Modena" e proseguito con "Ti tocca venire" e "Lost in Modena", è stata presentata alla stampa in Municipio. Per Ludovica Carla Ferrari, assessora comunale a Turismo e promozione della città, "è un ulteriore tassello del progetto per la crescita turistica modenese che abbiamo ideato in piena pandemia e avviato non appena ci è stato possibile. Per la prima volta, insieme ai racconti, alle emozioni e alle esperienze, proponiamo anche, in via sperimentale, un gruppo di prodotti di merchandising pronti per la stagione turistica 2023 e per i prossimi eventi". (ANSA).