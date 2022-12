Ilaria Argiolas presenta disco debutto alla Darsena del Sale

(ANSA) - RAVENNA, 27 DIC - Arriva alla Darsena del Sale di Cervia il 29 dicembre (ore 20) uno dei talenti più originali della canzone d'autore italiana, la cantautrice romana Ilaria Argiolas, per presentare, in anteprima, le canzoni che fanno parte del suo album, appena pubblicato da Fonoprint, 'M'hanno chiamato Ilaria'. L'artista - innamorata del suono della sua città e in particolare di Gabriella Ferri, che considera la sua 'musa' - è erede di una grande tradizione di canzoni popolari che, attraverso uno sguardo focalizzato sulla vita di tutti i giorni nella Capitale, riesce a esprimere un sentire comune, arrivando dritta al cuore con le sue canzoni, che parlano di superamento delle diversità, di attraversamento delle differenze di genere. Ballate che sanno d'amore, di sentimenti a volte corrisposti, altre no, e che diventano occasione per mettere in scena un universo fortemente passionale.

Il suo percorso dentro e fuori Roma - con il supporto di Fonoprint, uno dei più prestigiosi studi di registrazione in Italia - è iniziato con "La mia borgata", un brano che trasporta in una piccola borgata della Roma viva e vera che, attraverso strade sporche e vie di varia umanità, parla del bello e del brutto, il dolore e la speranza della vita, quella che non si racconta facilmente se non nella sua verità, senza maschere e senza troppi giri di parole. Il disco di debutto "M'hanno chiamato Ilaria" è in edizione limitata e lontano dalle piattaforme, una scelta dell'artista. (ANSA).