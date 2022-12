Grazie a fondi Pnrr a Ferrara sala estense avrà nuovi impianti

(ANSA) - BOLOGNA, 27 DIC - Nuovi impianti di climatizzazione, per produrre un risparmio energetico del 30%. E arriva anche l'aria condizionata, fino ad oggi assente. È questo il cuore degli interventi che, da oggi e per i prossimi mesi, saranno realizzati alla sala estense di Ferrara, con fondi Pnrr per circa 290mila euro (comprensivi di risorse comunali per 50mila euro). Il finanziamento si inserisce nell'ambito del bando del ministero della Cultura per l'efficientamento energetico di cinema e teatri.

Per far fronte alla chiusura dei prossimi mesi è in programma il piano di stabile apertura e di adattamento dei locali dell'ex refettorio di San Paolo, che assegneranno a questo altro luogo storico la doppia funzione di sala conferenze e sala espositiva: l'obiettivo è renderlo stabilmente aperto al pubblico dalla primavera 2023, per eventi e convegni.

"Una soluzione che abbiamo studiato proprio per andare incontro alle esigenze che si pongono con la chiusura della sala estense e a seguito dei lavori in corso al teatro Boldini", ha detto l'assessore Andrea Maggi, sottolineando che "i lavori alla sala estense richiederanno di pazientare un po' nel segno però di una svolta: impianti nuovi, al passo con i tempi e, finalmente, l'aria condizionata che ne consentirà un pieno utilizzo e una gradevole fruizione anche nei mesi estivi". A realizzare i lavori sarà la Getec impianti. In considerazione della delicatezza dell'intervento, in strutture storiche, e della necessaria e preliminare rimozione degli impianti esistenti, i lavori interesseranno un periodo di circa nove mesi. (ANSA).