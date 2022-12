Giovane ucciso nel Bolognese, udienza rinviata al 16 gennaio

È stata rinviata al 16 gennaio l'udienza nei confronti dei quattro minorenni accusati dell'omicidio del 23enne Fabio Cappai, accoltellato a morte nella notte tra il 15 e il 16 luglio scorso vicino al campo sportivo di Castel del Rio, sull'Appennino di Imola.

Per il principale imputato, in arresto al carcere minorile del Pratello a Bologna con l'accusa di omicidio e porto d'armi abusivo, la Gup Francesca Salvatore ha accolto la richiesta dell'avvocato Alberto Padovani di rito abbreviato. La pm Caterina Sallusti non ha invece ritenuto di contestare le aggravanti legate ai futili motivi, come era stato richiesto dall'avvocato che rappresenta la famiglia, Daniela Mascherini.

Per gli altri tre imputati, ad oggi accusati di concorso anomalo in omicidio, i legali si riservano la richiesta di Map (Messa alla prova). Secondo quanto riportato oggi dagli stessi legali, il motivo del rinvio è legato proprio al fatto che mancavano le relazioni dei servizi sociali per due imputati.

