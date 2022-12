A San Patrignano primo Natale in comunità per 361 ospiti

Un Natale di speranza. E' quello che si è vissuto nella comunità riminese di San Patrignano, con una sala da pranzo che ha visto accogliere circa 1.200 persone, fra cui gli oltre 700 ragazzi e ragazze in percorso assieme ai loro educatori e alle famiglie. Una festa all'insegna dell'accoglienza per 361 ragazzi che si sono trovati a vivere in comunità il loro primo Natale. "Come sempre è stata una giornata di grande coinvolgimento, tutti uniti in un grande abbraccio di amicizia e speranza - spiega la presidentessa Vittoria Pinelli - Il Natale è sempre un giorno speciale, che lo si viva in comunità o in famiglia. Per questo il mio pensiero e quello di tutti gli educatori della comunità è andato a tutti quei ragazzi e a coloro che stanno ancora soffrendo. Gli auguro davvero di trovare la forza e il coraggio per chiedere aiuto". Nell'arco del 2022 sono stati 269 i ragazzi che si sono reinseriti nella società e che hanno festeggiato il Natale con le loro famiglie.

"Mi auguro siano riusciti a portare nelle loro case lo spirito che negli anni hanno respirato a San Patrignano, prendendosi cura dei loro cari e trasmettendo i valori vissuti in comunità", ha concluso Pinelli. (ANSA).