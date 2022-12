Omicidio-suicidio nel Modenese, a sparare un imprenditore

Sarebbe stato l'imprenditore 77enne Claudio Belloi a sparare a Francesco Bordone, 48enne muratore, prima di rivolgere l'arma contro se stesso. Sono questi gli sviluppi sull'omicidio-suidicio avvenuto ieri nel comune di Serramazzoni, sull'Appennino Modenese. Lo riporta la stampa locale. Ancora non è chiaro il movente, mentre gli inquirenti stanno conducendo accertamenti su probabili dissidi fra i due.

Bordone viveva in affitto in una casa di Belloi, conosciuto per la sua attività di venditore ambulante di pellame nei mercati della provincia di Modena. (ANSA).