Covid: E-R, calano ricoveri nei reparti e terapie intensive

Diminuiscono, in Emilia-Romagna, i nuovi contagi Covid e i ricoverati nei reparti e nelle terapie intensive. Mentre nell'ultima settimana sono stati 119 i morti (erano stati 100 la settimana scorsa). Dal 16 al 22 dicembre, secondo i dati diffusi dalla Regione, ci sono stati 11.847 casi (erano stati 16.023 nella settimana precedente), con i casi attivi, cioè i malati effettivi ad oggi, che sono 28.317 (-8.390). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 26.576 (-8.294), il 93,8% del totale dei casi attivi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 46 (-2 rispetto alla settimana precedente, -4,2%). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.695 (-94 rispetto alla settimana precedente, -5,3%). (ANSA).