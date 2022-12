Cevoli, Giacobazzi e Pizzocchi all'Angolo di padre Marella

Si preannuncia una Vigilia di Natale all'insegna del buonumore e della solidarietà all'angolo tra via Orefici e via Drapperie, nel cuore del centro storico di Bologna: sabato 24 dicembre, tra le 10 e le 12, Giuseppe Giacobazzi, Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi saranno in quella che era la postazione tanto cara a Padre Marella per fare la questua a sostegno dell'Opera. Tra battute e ironia emliano-romagnola, i tre comici si fermeranno per un paio d'ore e i passanti avranno occasione di stringere loro la mano e fare un'offerta che aiuti l'Opera di Padre Marella nelle sue iniziative socio assistenziali.

Ogni anno Bologna ospita inoltre 'Hey Joe', la festa dedicata alla memoria del Beato Don Olinto Marella, fondatore della 'citta' dei ragazzi', giunta nel 2022 alla 16/a edizione. E all'angolo tra via Orefici e via Drapperie sono passati nel tempo altri personaggi noti: circa un anno fa, ad esempio, lo sciabolatore Luigi Samele, prima medaglia azzurra alle Olimpiadi di Tokyo, insieme ai colleghi schermidori Luca Fioretto, Matteo Neri ed al tecnico Andrea Tarenzio, anche nel ricordo del successore di padre Marella, padre Gabriele Digani, morto nel marzo 2021 alla soglia degli ottant'anni per le conseguenze del Covid. (ANSA).