Zecchino d'Oro, proposte su Rai1 le prime 7 canzoni in gara

(ANSA) - BOLOGNA, 22 DIC - La prima puntata della 65/a edizione dello Zecchino d'Oro, trasmessa su Rai1 dall'Antoniano di Bologna, si è conclusa con il brano "La canzone della settimana" al primo posto della classifica parziale. La canzone è stata scritta da Eugenio Cesaro degli Eugenio In Via Di Gioia ed è cantata da Chiara, 9 anni, di Sant'Angelo d'Alife (Caserta). Il pubblico ha ascoltato le prime 7 delle 14 canzoni in gara, votate dalla Giuria dei Piccoli, composta da 20 bambini provenienti da tutta Italia. Al timone sono tornati Francesca Fialdini e Paolo Conticini, con divertenti challenge - chi si è vestito più in fretta da Babbo Natale, chi ha mantenuto più regali di Natale in equilibrio sulle braccia - contro gli YouTuber Ninna e Matti. Sul palco anche i Buffycats della serie "44 gatti" e il Grande Mago con i suoi trucchi.

Ospiti speciali Giulia Ghiretti, nuotatrice paralimpica, Giorgio Minisini, atleta nuoto sincronizzato, Francesco Bocciardo, nuotatore paralimpico, campioni delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, che hanno cantato il brano "Ognuno è campione" con il Piccolo Coro dell'Antoniano, diretto da Sabrina Simoni. Protagonista come sempre anche la solidarietà, con la campagna Operazione Pane di Antoniano, che aiuta 18 mense francescane in tutta Italia e cinque nel mondo (in Ucraina, Siria e Romania) e che può essere sostenuta sul sito www.operazionepane.it o, fino al 25 dicembre, con un sms o una chiamata da rete fissa al 45588. Appuntamento a domani, venerdì, alle 17.05 su Rai1 per ascoltare le altre sette canzoni in gara.

(ANSA).