Per Natale aprono alcuni impianti da sci sul Cimone

Dal 24 dicembre aprono alcuni impianti di sci del Cimone al passo del Lupo. "Siamo pronti ad accogliere gli sciatori durante le feste natalizie. Aprire alcuni degli impianti rappresenta un nuovo inizio per tutto il turismo dell'Appennino modenese, nonostante il settore attraversi un periodo di difficoltà dovuto al costo dell'energia e alla neve, che ancora non ha imbiancato il nostro appennino, ma che attendiamo con fiducia", commenta il presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei.

"Ci auguriamo che le condizioni consentano di aprire progressivamente tutti gli impianti e per quanto riguarda la Provincia, assicureremo il massimo supporto, sia in termini di promozione turistica che di accessibilità ai comprensori sciistici, garantendo massima la efficienza della rete viaria provinciale", aggiunge. Il turismo invernale fa parte del piano di promozione turistica per l'anno 2023 della Destinazione turistica Bologna-Modena, che prevede, tra l'altro, una serie di esperienze legate all'Appennino e più in generale alle aree verdi in collaborazione con i Parchi dell'Emilia Centrale e dell'Emilia Orientale e il Cai. (ANSA).