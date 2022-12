Nuovi contenuti su Lepida Tv, da Pasolini al Tour de France

Quali libri leggere durante le feste? A raccontare le loro letture preferite sono Lella Costa, Tosca, La rappresentante di lista, Vera Gheno, Walter Guadagnini. E poi l'omaggio a Pier Paolo Pasolini, nel centenario della nascita, della Pinacoteca nazionale di Bologna.

Ancora: dieci nuovi documentari dall'archivio del documentario italiano e, per gli appassionati di sport, la presentazione ufficiale del Tour de France 2024 con l'Emilia-Romagna protagonista, e la nuova puntata di 'Traguardi!' con la campionessa paralimpica Giulia Ghiretti e l'ultrarunner Simone Corsini. Sono tante le occasioni e le novità di fine anno per scegliere la piattaforma on demand di Lepida Tv durante le feste.

La settima puntata di 'Traguardi!' è in onda dal 23 dicembre alle 13.30 sul palinsesto live di LepidaTv (www.lepida.tv) e su Smart Tv al canale 80 del digitale terrestre, con le testimonianze di Giulia Ghiretti e Simone Corsini. In evidenza sulla piattaforma on demand e nella categoria 'Sport e Turismo' la presentazione a Bologna del Tour de France 2024, che per la prima volta partirà dall'Italia, da Firenze e dall'Emilia-Romagna.

Nella categoria 'Serie' entra 'Ad alta Voce', rassegna culturale di Coop Alleanza 3.0 che esplora i più importanti festival del Paese e dell'Emilia-Romagna, con 13 video in cui personaggi come Lella Costa, La rappresentante di lista, Vera Gheno, Tosca, Chiara Saraceno, Walter Guadagnini raccontano la loro passione per la lettura e la cultura. A questi si aggiunge lo spettacolo andato in scena al Teatro Arena del sole di Bologna con Valeria Solarino, Jonathan Bazzi e altri artisti per celebrare l'edizione 2022 di 'Ad Alta Voce'. Inoltre, dopo la diffusione delle conferenze dedicate alla mostra 'Giulio II e Raffaello', continua la collaborazione della Regione con la Pinacoteca Nazionale di Bologna: al programma 'A Regola d'Arte' si aggiunge la registrazione integrale di 'Longhi, Pasolini, Arcangeli: il racconto dell'arte emiliana', conferenza tenuta dal professore di Letteratura italiana contemporanea dell'Università di Bologna Marco Antonio Bazzocchi in occasione del centenario della nascita di Pasolini. (ANSA).