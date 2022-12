Fiamme nel locale caldaie, condominio evacuato a Bologna

Un condominio di sette piani è stato evacuato in mattinata in via del Rondone, a Bologna, a causa di un incendio divampato in un locale interrato dove ci sono le caldaie. Non ci sono stati feriti, né intossicati, ma un po' di paura fra i residenti a causa del fumo che ha invaso le scale e reso impossibile, soprattutto a chi abita ai piani alti, uscire di casa prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei pompieri, oltre a pattuglie della polizia e alcune ambulanze. A scopo precauzionale, i sanitari hanno visitato una bambina che abita al quinto piano ed era rimasta bloccata per alcuni minuti nell'appartamento insieme al padre. L'incendio, probabilmente partito accidentalmente durante alcuni lavori nel vano caldaie, è stato rapidamente spento e nel giro di poche ore le persone hanno potuto fare rientro nelle loro case. (ANSA).