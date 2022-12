Esercito: doni Natale 2/o Reggimento Orione per 'MondoDonna'

(ANSA) - BOLOGNA, 22 DIC - Anche quest'anno il 2/o Reggimento Sostegno Aviazione Esercito 'Orione' ha rinnovato il proprio impegno per promuovere un'iniziativa benefica a favore della onlus 'MondoDonna' di Bologna, associazione che accoglie e sostiene donne in difficoltà e contrasta la violenza di genere.

L'evento si è concretizzato alla 'Casa Famiglia Tonelli', una delle comunità gestite da 'MondoDonna' che, in particolare, si occupa della tutela di madri e minori assicurando loro un luogo sicuro dove poter vivere.

Il comandante del 2/o Orione, colonnello Enrico Beschi, e una rappresentanza di militari del Reggimento hanno consegnato alla responsabile della struttura, Ilaria Tommaselli, giocattoli per ogni bambino, giochi di società e capi di abbigliamento raccolti durante la manifestazione 'Babbocottero' che ogni anno il 2/o 'Orione' organizza nell'ambito del Reparto a scopo solidale. I baschi azzurri dell' 'Orione' sono molto attenti alle necessità di chi vive momenti di difficoltà e garantiscono la loro costante presenza al fianco della cittadinanza bolognese condividendo, con gli Enti locali impegnati nel sociale, "quello spirito di solidarietà tipico di chi opera per il bene comune".

