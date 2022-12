Alice Neri: l'indagato sarà consegnato all'Italia

Sarà consegnato all'Italia, dove arriverà nel giro di una decina di giorni, Mohamed Gaaloul, il 29enne tunisino arrestato in Francia e accusato dalla Procura di Modena e dai carabinieri dell'omicidio di Alice Neri, 32enne trovata carbonizzata nella sua auto il 18 novembre a Concordia.

L'udienza in territorio francese è terminata intorno a mezzogiorno e, come previsto, l'indagato non si è opposto alla consegna, in accordo con il difensore Roberto Ghini. Non ci sono state domande, né dichiarazioni spontanee da parte di Gaaloul.

Dopo il rientro in Italia sarà sottoposto all'interrogatorio davanti al Gip. Gaaloul è stato rintracciato il 14 dicembre nella cittadina di Muhlouse, vicino al confine con la Svizzera, dalla polizia francese in raccordo con i carabinieri modenesi. A suo carico ci sono filmati di videosorveglianza e testimonianze che lo indicano verso l'auto della giovane la notte del delitto, anche se non è ancora stato chiarito il movente e risulta che i due non si conoscessero. (ANSA).