Al Wmf Margaritis Schinas, 'digitalizzazione al centro piani Ue'

Si è conclusa sabato 17 dicembre, a Salonicco, l'ultima tappa del Wmf International Roadshow per il 2022. 15 le startup greche che nel corso dell'evento si sono sfidate in una pitch competition: le 3 finaliste voleranno a Rimini dal 15 al 17 giugno per il Wmf 2023. Tra le istituzioni presenti, il vice-presidente della Commissione Europea per la Promozione dello Stile di Vita Europeo, Margaritis Schinas.

L'evento è stato realizzato dal Wmf con la collaborazione di Cisco Grecia, della Camera di Commercio italo-ellenica di Salonicco, della Camera di Commercio e Industria di Salonicco e dell'azienda di promozione turistica #inEmiliaRomagna.

"L'agenda delle competenze e della digitalizzazione è al centro dei piani europei", ha detto Margaritis Schinas, aggiungendo che "nell'agenda europea sono indicate le chiavi per competitività e sviluppo. Non si tratta di fisica nucleare, ma di quattro cose molto semplici: innovazione, digitalizzazione, ecologizzazione dell'economia, della società e delle imprese e, infine, le competenze". Proprio questi gli obiettivi su cui si concentra l'International Roadshow, il progetto itinerante del Wmf-We make future inaugurato nel 2021.

"Siamo tornati a Salonicco con l'obiettivo di rafforzare il ponte Italia-Grecia, incentivando l'osmosi tra i due ecosistemi imprenditoriali e dando continuità alla cooperazione avviata oltre un anno fa" ha detto Cosmano Lombardo, Ceo di Search On Media Group e ideatore del Wmf. Le prossime tappe dell'International Roadshow porteranno il Wmf a Il Cairo, Egitto, il 10 e 11 febbraio 2023. (ANSA).