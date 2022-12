Il mondo del beauty a Cosmoprof dal 16 al 20 marzo 2023

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Operatori ed aziende provenienti da tutto il mondo si danno appuntamento a Cosmoprof Worldwide Bologna. Dal 16 al 20 marzo 2023 la manifestazione di riferimento per l'industria cosmetica mondiale ospiterà a Bologna le eccellenze e le novità più innovative per il settore, evidenziando le tendenze attuali del mercato e tracciando l'evoluzione futura del beauty. Cosmoprof è di fatto l'osservatorio mondiale dell'evoluzione del comparto cosmetico, con progetti e iniziative che sono di aggiornamento e ispirazione agli addetti ai lavori ma anche ai compratori che affollano gli stand della fiera.

Confermati amche nel 2023 gli 'Oscar della Bellezza', i COSMOPROF & COSMOPACK AWARDS, organizzati in partnership con l'agenzia di trend BEAUTYSTREAMS, che premiano l'eccellenza e la qualità dell'industria beauty, diventati nel corso degli anni uno dei riconoscimenti più ambiti. I vincitori saranno annunciati nel corso della serata di gala di Cosmoprof Worldwide Bologna, The One and Only Event, che si svolgerà venerdì 17 marzo a Palazzo Re Enzo a Bologna. Durante la serata sarà inoltre consegnato il premio LIFE ACHIEVEMENT AWARD.

Cosmoprof è da più di 50 anni l'osservatorio ideale per l'evoluzione delle tendenze per il mondo beauty. L'edizione 2023 offrirà ancora una volta agli operatori la possibilità di vivere un viaggio nel tempo, dai trend del presente alle possibili trasformazioni del futuro.

Cosmoprof Worldwide Bologna racconterà le principali tendenze del mercato beauty con il report COSMOTRENDS. Parallelamente BEAUTYSTREAMS presenterà anche COSMOVISION, una visione dei valori e degli elementi che influenzeranno il futuro dell'industria cosmetica. Innovazione, nuove tecnologie, soluzioni sostenibili avveniristiche sono alcuni dei temi del calendario 2023 di CosmoTalks.

Per acconciatori ed aziende del comparto hair torna uno degli appuntamenti più attesi: ON HAIR BY COSMOPROF. Per titolari di centri estetici ed estetiste si presenta anche come un'occasione di aggiornamento e formazione con Cosmo Onstage.

E torna anche l'appuntamento con World Massage Meeting.

Per tutti gli aggiornamenti relativi alle iniziative di Cosmoprof Worldwide Bologna 2023, www.cosmoprof.com (ANSA).