Ceramica, Premio Faenza e mostra dedicata a Gio Ponti al Mic

(ANSA) - FAENZA, 21 DIC - L'arte contemporanea internazionale protagonista del 62/mo Premio Faenza e a fine anno una grande mostra dedicata a Gio Ponti: nel 2023 il Museo internazionale delle ceramiche-Mic entrerà a pieno regime nell'attività di produttore di eventi con la proposta di mostre di artisti importanti e convegni. Continua fino al 14 maggio la mostra di Galileo Chini, e nello stesso mese cadrà il centenario delle Terme Berzieri di Salsomaggiore (Parma), progettate e realizzate da Chini e dalla sua manifattura, con attività e celebrazioni che vedranno come protagonista anche il Mic. L'11 febbraio inaugura alla Project Room la mostra di sculture di Ilario Fioravanti, un omaggio nei cento anni della nascita che mette in rete diverse realtà espositive regionali: il museo faentino esporrà una trentina di sculture legate alla tematica femminile.

Il 6 maggio verrà aperto al pubblico il nuovo allestimento della sezione permanente dedicata all'arte greca, etrusca e romana, mentre il 7 giugno il Mic ospiterà la terza giornata di studio sul restauro della ceramica, un'occasione per dialogare sul tema il "restauro del restauro" dei manufatti ceramici, tra rimozione e conservazione, con i principali attori e protagonisti del restauro in Italia. Il 30 giugno prenderà il via la 62/a edizione del Premio Faenza, la cui mostra delle opere selezionate rimarrà allestita fino al 29 ottobre: a fine gennaio verrà pubblicata la rosa dei finalisti. Poi, a fine novembre, l'appuntamento è con Gio Ponti e la Manifattura Richard Ginori, omaggio ad un protagonista di inizio secolo, un designer unico, tuttora contemporaneo, che ha lanciato nel mondo il made in Italy e il suo design come elemento caratterizzante.

Nel 2023 si celebrerà il centenario dell'avvio della collaborazione di Ponti con Richard Ginori: la mostra analizzerà questa partecipazione anche alla luce dell'eredità che lui ha lasciato. (ANSA).