Progetto contro violenza donne di Grandi Salumifici Italiani

La direzione di Grandi Salumifici Italiani del Gruppo Bonterre di Reggio Emilia ha siglato un accordo con Flai Cgil, Fai Cisl, e Rsu riguardante l'attivazione di una consulenza denominata 'filo diretto antiviolenza' con la collaborazione dell'Associazione 'Nondasola' che a Reggio Emilia gestisce il centro antiviolenza dal 1997.

Il suo scopo è quello di offrire ascolto, supporto e consulenza sia per quanto concerne episodi di mobbing, molestie o violenze nei luoghi di lavoro, sia in merito a situazioni di violenza in relazioni di intimità che possano avere ripercussioni anche nell'ambito lavorativo.

"Anche in questa occasione la direzione di Grandi Salumifici Italiani ha dimostrato un'alta sensibilità sull'argomento, palesata già nell'Integrativo aziendale del 2018 che ha introdotto il codice etico con un analogo sportello sul sito di Modena con l'associazione 'Donne e Giustizia - sottolineano i sindacati - tale Accordo è stato possibile a seguito di un'iniziativa proposta dalla Rsu dello stabilimento di Reggio Emilia alla Direzione aziendale che si è resa subito disponibile ad incontri con l'associazione 'Nondasola' e le organizzazioni sindacali". (ANSA).