Covid: E-R, al via vaccinazione per bimbi fragili 6 mesi-4 anni

BOLOGNA, 20 DIC - Al via in Emilia-Romagna le vaccinazioni anti-Covid per i bambini fragili tra i 6 mesi ed i 4 anni. E' quanto annuncia la Regione recependo le indicazioni del Ministero della Salute, dopo il via libera della Commissione Tecnico Scientifica di Aifa. Le dosi di vaccino sono arrivate presso l'Hub regionale di Ferrara e sono pronte per essere consegnate nei prossimi giorni alle singole Aziende sanitarie.

"Con la somministrazione del vaccino anti-Covid ai bambini fragili - osserva in una nota l'assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini - continuiamo, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, a mettere in sicurezza tutti, a partire dai più fragili. E' un gesto di responsabilità che chiediamo ai genitori di questi bimbi che rischiano di sviluppare forme più severe dell'infezione. Al tempo stesso - chiosa - chiediamo un ulteriore sforzo alle Aziende sanitarie che ormai da due anni sono impegnate nella gestione di questa macchina organizzativa".

Il vaccino, viene evidenziato, è rivolto ai bambini nella fascia di età 6 mesi - 4 anni compresi che presentino condizioni di fragilità tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di infezione da SARS-Cov2. Potranno essere vaccinati anche i bambini, sempre nella stessa fascia di età, che non presentino queste condizioni di fragilità, su richiesta del genitore o di chi ne ha la potestà genitoriale. Nel dettaglio la dose prevista deve essere somministrata nella formulazione "Prima infanzia, bambini di età compresa fra 6 mesi e 4 anni" da 3 mcg/dose.

