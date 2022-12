Art City Bologna, cento eventi 'diffusi' per l'11/a edizione

L'undicesima edizione di Art City Bologna si terrà dal 27 gennaio al 5 febbraio: con un programma istituzionale di mostre, eventi e iniziative speciali, promosso da Comune e BolognaFiere, torna a fare da preludio e accompagnare lo svolgimento di Arte Fiera che si riposiziona nel periodo invernale, forte della tradizione di fiera di settore più longeva a livello nazionale e luogo privilegiato per scoprire le anticipazioni della scena artistica contemporanea, con un'attenzione rivolta sia agli artisti affermati che alle nuove generazioni. Diretta per il sesto anno da Lorenzo Balbi, direttore di MAMbo-Museo d'Arte Moderna di Bologna, Art City Bologna torna a riflettere la ricchezza e la vitalità espresse dalla città nel campo della cultura contemporanea attraverso la messa in rete delle proposte offerte dal sistema di istituzioni pubbliche e organizzazioni private.

Nell'edizione 2023 il main program sarà articolato in uno 'special project' e in 12 'main projects' che andranno a comporre una proposta ampiamente rappresentativa delle pratiche artistiche contemporanee. Proiettandosi oltre i confini urbani, in una sfera territoriale ancora più estesa che interesserà l'intera area metropolitana di Bologna, il programma istituzionale sarà animato da oltre cento eventi. I luoghi spazieranno tra differenti tipologie, offrendo nuove esperienze e punti di vista rinnovati sulla città. Il main program si aprirà idealmente al MAMbo con 'Atlantide 2017-2023', personale del videoartista e regista Yuri Ancarani, a cura di Lorenzo Balbi. È confermata la partecipazione di musei, fondazioni e spazi istituzionali, pubblici e privati, della città e dell'area metropolitana, che proporranno mostre, performance, eventi, installazioni, talk e incontri. L'atmosfera della Notte bianca dell'arte, tra gli appuntamenti più attesi dal pubblico, tornerà sabato 4 febbraio grazie alla possibilità di fruire della proposta artistica diffusa in città anche nelle ore serali.

