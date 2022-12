Vigili del fuoco: Annalicia Vitullo comandante a Parma

Si è insediata a Parma Annalicia Vitullo, nuova comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, alla presenza del direttore regionale per l'Emilia Romagna, Michele De Vincentis. Dopo oltre un anno Gianfranco Tripi lascia per andare a dirigere il Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena.

Nel salutare, Tripi ha sottolineato gli obbiettivi raggiunti: "il mantenimento della piena efficienza ed operatività del dispositivo di soccorso; l'intensa attività di formazione e addestramento professionale per il personale del Comando; la definizione e attuazione di chiare procedure per garantire la piena disponibilità, efficienza e funzionalità del parco automezzi e delle attrezzature; gli importanti lavori di adeguamento funzionale e di sicurezza svolti presso le sedi del Comando; l'intensificazione dei controlli di prevenzione incendi con una rinnovata attenzione alla qualità dei processi; la diffusione della cultura della sicurezza attraverso i numerosi corsi di formazione erogati ai dipendenti delle aziende del territorio, e le visite delle scolaresche".

Vitullo, che era già stata a Parma come vicecomandante vicario, lascia a sua volta Forlì-Cesena, dove era comandante provinciale. (ANSA).