Performance di Francesco Cavaliere per mostra 'Prodigy Kid'

(ANSA) - RAVENNA, 19 DIC - Il Mar-Museo d'arte della città di Ravenna presenta il 22 dicembre (ore 17) le azioni performative di Francesco Cavaliere e l'installazione sonora di Invernomuto.

Artisti della stessa generazione, il loro lavoro attraversa diversi linguaggi, dalle arti plastiche e visive al suono e alla performance, con un'attitudine in cui high-tech e artigianalità si mescolano. L'iniziativa è a cura di Xing, organizzazione culturale che promuove la cultura contemporanea in chiave interdisciplinare con base a Bologna, e si svolge nel contesto della mostra 'Prodigy Kid. Francesco Cavaliere-Leonardo Pivi', allestita al Mar fino all'8 gennaio e dedicata sia alle attività individuali dei due artisti, sia all'attività che, dal 2018, Cavaliere e Pivi svolgono in collaborazione. In questa occasione Francesco Cavaliere presenta un flusso di interventi performativi che attraversa le sale dedicate al suo lavoro all'interno della mostra 'Prodigy Kid' e che permette all'artista di attivare le opere installate, con narrazioni orali e pièce sonore.

Nello stesso giorno si inaugura l'installazione sonora Vernascacadabra (visibile fino all'8 gennaio): si tratta di una serie di composizioni per ocarina - immaginate, suonate e postprodotte dal duo Invernomuto - diffuse nell'ambiente museale. Vernascacadabra, il cui titolo fonde una formula magica col nome dell'antico borgo piacentino da cui provengono i due artisti, ibrida cultura vernacolare e pop, partendo dai suoni dell'ocarina - strumento a fiato tradizionale in terracotta diffuso in varie zone del mondo - ricomposti in un catalogo di jingle e brani ballabili. (ANSA).