Incidente stradale nel Bolognese, un morto sulla Porrettana

Incidente mortale nel pomeriggio sulla statale 64 Porrettana, in località Pian di Venola nel territorio del comune di Marzabotto, nel Bolognese. Si è trattato, dalle prime informazioni, di uno scontro violento che ha coinvolto tre auto e un carro attrezzi. Il conducente di una delle macchine, un 85enne di Marzabotto rimasto gravemente ferito, è deceduto durante il trasporto in ambulanza in ospedale. Il figlio, che viaggiava come passeggero sulla Opel Meriva guidata dall'anziano genitore, ha riportato ferite di media gravità. Anche altre tre persone sono rimaste ferite in modo non grave. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri della compagnia di Vergato, che hanno eseguito i rilievi. Il traffico è stato a lungo bloccato lungo la statale e si sono create code fino a sera. Sul posto sono intervenuti, oltre ai mezzi di soccorso e ai carabinieri, anche le squadre Anas. (ANSA).