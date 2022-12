Diciassettenne investita da un'auto, grave a Modena

Una 17enne versa in gravi condizioni all'ospedale di Baggiovara, Modena, dopo essere stata investita da un'auto questa mattina a Marano sul Panaro, in provincia. La giovane era probabilmente diretta a scuola quando, per una dinamica ora al vaglio dei carabinieri, mentre attraversava la strada a piedi è stata investita dal mezzo in transito. Sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118. La giovane è stata sottoposta ad un intervento chirurgico a seguito del grave trauma cranico riportato nell'incidente. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi è dunque riservata. (ANSA).