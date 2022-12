Assalto esplosivo in centro commerciale a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 19 DIC - Potrebbe essere ingente il bottino di un furto compiuto la scorsa notte al centro commerciale Centrolame di via Marco Polo, a Bologna. Dopo avere fatto saltare con esplosivo due porte blindate, i ladri hanno raggiunto il caveau dell'Ipercoop dal quale avrebbero trafugato le cassette con il denaro, forse l'incasso dell'intero finesettimana. L'assalto è avvenuto intorno a mezzanotte quando la banda, composta a quanto pare da tre-quattro persone, ha fatto esplodere una porta blindata sul retro del centro commerciale. Da lì sono entrati in un negozio di articoli per animali che si trova nella galleria, e che ha subito gravi danni, poi hanno raggiunto il caveau dell'Ipercoop, probabilmente facendo saltare in aria una seconda porta blindata.

Infine sono fuggiti a bordo di un'auto di grossa cilindrata.

Sul posto, oltre alla vigilanza, è intervenuta la polizia con anche personale della Scientifica, alla ricerca di tracce utili a identificare gli autori del 'colpo'. La dinamica dell'assalto ricorda i furti avvenuti fra ottobre e novembre in due centri commerciali Esselunga: quello di Santa Viola, in via Emilia Ponente, e quello al Meridiana di Casalecchio. (ANSA).