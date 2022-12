Molestò studentessa sul bus nel Reggiano, autista condannato

(ANSA) - BOLOGNA, 18 DIC - L'aveva molestata sull'autobus del trasporto pubblico, approfittando del fatto che in quel momento, sul mezzo, non ci fosse nessuno. Protagonista della vicenda un 46enne conducente di autobus condannato a dieci mesi e dieci giorni con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una studentessa minorenne. La vicenda - riportata dall'edizione reggiana de 'il Resto del Carlino' - risale a fine maggio 2021 quando l'autista sulla tratta extraurbana Castelnovo Monti-Reggio, all'altezza di Casina, si era avvicinato alla ragazza - allora minorenne - molestandola. Al conducente è stata contestata l'aggravante per aver commesso il fatto durante lo svolgimento di pubblico servizio.

La giovane, arrivata a casa, aveva raccontato tutto ai genitori che avevano poi sporto denuncia ai Carabinieri della compagnia di Castelnovo Monti. A conclusione delle indagini - che hanno incluso anche l'audizione protetta della minore - il Pubblico Ministero aveva chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio. L'autista ha scelto il rito abbreviato e giovedì scorso il processo è andato a sentenza, chiusa con la condanna a una pena di dieci mesi e dieci giorni. (ANSA).