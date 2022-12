'Ti sfregio con l'acido', marito violento allontanato da casa

(ANSA) - BOLOGNA, 17 DIC - 'Ti sfregio il viso con l'acido, ti taglio un braccio': sono alcune delle frasi minacciose che un uomo di 48 anni rivolgeva alla ex moglie, costretta a rivolgersi alle forze dell'ordine a causa dei maltrattamenti subiti. Ora l'uomo è stato raggiunto dalla misura cautelare dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, una 42enne. I fatti sono avvenuti in zona San Donato, a Bologna, e le indagini sono state condotte dai carabinieri della stazione Navile, ai quali la donna ha chiesto aiuto denunciando una situazione familiare non più sostenibile.

In particolare ha riferito che l'ex marito, sposato 22 anni fa e dal quale si è separata nel 2009, da qualche tempo aveva iniziato a perseguitarla con insulti e minacce. I due infatti nel 2015 erano tornati a convivere, dopo che lei aveva deciso di dargli un'altra possibilità. Da dopo un periodo di relativa tranquillità, l'uomo era tornato ad essere aggressivo, complice l'abuso di alcol e la lunga convivenza imposta dalla pandemia.

Negli ultimi tempi aveva ripreso a offenderla, rinfacciandole di essere invecchiata, e i toni delle minacce erano diventati più violenti. Per questo la donna si è rivolta ai carabinieri, le cui indagini hanno portato all'emissione della misura cautelare.

(ANSA).