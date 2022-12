'Solstizio d'inverno' alla Biblioteca Classense di Ravenna

Sarà presentato al pubblico mercoledì 21 dicembre (ore 17) alla Biblioteca Classense di Ravenna 'Solstizio d'inverno', il nuovo lavoro pittorico di Alessandro Sicioldr creato e pensato in dialogo con il prezioso elemento musivo pavimentale del VI secolo d.c. ospitato nella Sala del Mosaico e che saluta l'inizio della stagione invernale.

Dopo gli ultimi interventi artistici realizzati da Alessandro Pessoli, Piero Pizzi Cannella, Nicola Verlato, Santi Moix, Nicola Samorì e diversi altri artisti, il ciclo 'Ascoltare Bellezza' ospita fino al 21 febbraio un altro importante pittore italiano come Alessandro Sicioldr, protagonista di questo nuovo omaggio alla città ravennate.

Sicioldr è nato a nel 1990 a Tarquinia ed è considerato uno dei pittori più interessanti della sua generazione. I soggetti dipinti sono immagini provenienti dall'inconscio, che rappresenta con una miscela di tecniche contemporanee e tradizionali. Nelle sue opere crea atmosfere oniriche in cui visioni e suggestioni personali si fondono a simboli e immaginari storici. Nonostante la giovane età, l'artista ha già attirato l'attenzione internazionale, dimostrando una grande abilità tecnica e una capacità visionaria supportate da studi che abbracciano diversi campi disciplinari. L'iniziativa, a cura di Paolo Trioschi, è promossa dall' Assessorato alla Cultura del Comune, Istituzione Biblioteca Classense e Mar-Museo d'Arte della città di Ravenna. (ANSA).