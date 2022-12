Prima a Bologna per The game We Play di Bob Ostertag

In occasione dell'ultimo appuntamento dell'anno, il Centro di Ricerca Musicale/Teatro San Leonardo di Bologna il 19 dicembre alle 19.30 ospita la prima assoluta The game We Play, ultimo lavoro di Bob Ostertag. Nato inizialmente come ideale proseguimento di w00t, un collage sonoro di 50 minuti ottenuto dai frammenti di musica di 17 differenti giochi per computer, The Game We Play è, come l'autore stesso lo definisce, un "work in progress concepito attorno al progetto di gioco".

Uscito a gennaio 2007, w00t è stato pensato come la colonna sonora di Special Forces, una performance di expanded cinema (Pierre Hébert e Bob Ostertag), sull'invasione israeliana del Libano nel 2006, e nel corso di un lungo arco di tempo è stato oggetto di occasionali performance dal vivo. "L'idea iniziale che avevo avuto per w00t 2 (ora The Games We Play) era di applicare un simile approccio improvvisativo alla musica dei computer games di oggi - racconta Ostertag - ma dopo i primi tentativi, mi sono dovuto scontrare con i mutamenti apportati dalla tecnologia. All'epoca di w00t, la musica dei computer games aveva delle sonorità particolari, dovute proprio alle limitazioni tecnologiche con cui era prodotta, ed era questo a renderla interessante per me. Al giorno d'oggi, priva di quelle limitazioni, musica per computer games potrebbe essere di fatto qualsiasi cosa, ma sfortunatamente ora si compone prevalentemente di orribili colonne sonore orchestrali in stile 'falsa world music', a mio avviso del tutto prive di interesse.

Di conseguenza l'idea di w00t 2 si è ora trasformata in The Games We Play". Compositore e performer, storico e giornalista, filmaker, attivista politico, e istruttore di kayak, Bob Ostertag ha diretto un film (Thanks to Hank, sull'attivista gay di San Francisco Hank Wilson), pubblicato sette libri, oltre venti CD musicali, un DVD e due podcast, ed è stato un membro originale del collettivo di media-attivisti The Yes Men. I suoi scritti sulla politica contemporanea sono stati tradotti in molte lingue e pubblicati in ogni continente. I biglietti, da 2 a 7 euro, sono acquistabili su www.boxerticket.it e alla biglietteria del Teatro San Leonardo. (ANSA).