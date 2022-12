Ferrovie: aperto a Bologna cantiere per la ex Veneta

Via cinque passaggi a livello in altrettanti importanti snodi viari della città per una linea più sicura e veloce. Si potenzia sempre più il servizio ferroviario metropolitano di Bologna con l'inizio del cantiere per l'interramento della ex-Veneta, la linea ferroviaria che collega il capoluogo e Portomaggiore, nel Ferrarese, nella tratta compresa tra le stazioni Rfi di Bologna centrale e Fer di Bologna Roveri.

I lavori, iniziati in concomitanza con il cambio orario ferroviario del 12 dicembre che si chiuderanno entro la fine del 2025, porteranno infatti alla soppressione definitiva dei passaggi a livello nelle trafficate vie Paolo Fabbri, Libia, Rimesse, Cellini e Larga.

L'intervento è finanziato complessivamente con circa 76 milioni di euro (75.874.000), di cui 51 milioni e 890mila di risorse statali, 18,5 milioni della Regione Emilia-Romagna e 5,484 del Comune di Bologna.

"Arriviamo finalmente a realizzare un'opera attesa da tempo dai cittadini e i tanti pendolari che ogni giorno utilizzano il treno per motivi di studio e lavoro- afferma l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Andrea Corsini - E non solo perché l'interramento della linea ferroviaria nella zona est del capoluogo porterà benefici sia per la sicurezza che per la fluidità del traffico in punti nevralgici della città. La nuova infrastruttura, in linea con il Patto per il lavoro e per il clima, è infatti un passo avanti importante verso la transizione ecologica per due motivi - prosegue l'assessore -.

In primo luogo diminuirà i gas di scarico delle auto che non dovranno più sostare per alcuni minuti e poi perché la linea ferroviaria diventerà sempre più competitiva al mezzo privato per gli spostamenti quotidiani. Due elementi- chiude- che miglioreranno l'aria che respiriamo".

Per tutta la durata dei lavori, al fine di ridurre al massimo i disagi per i viaggiatori, il servizio sarà sostituito con autobus. (ANSA).