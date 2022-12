Affitta la stessa casa a decine di persone diverse a Bologna

Ha proposto in affitto la stessa casa, nel pieno centro di Bologna, a decine di persone diverse fra lavoratori, turisti e studenti, intascando la caparra per poi sparire nel nulla. Il truffatore è un giovane di 27 anni, identificato e denunciato dalla Polizia Postale dell'Emilia-Romagna. Le indagini sono partite dalle segnalazioni di due cittadini stranieri che, in cerca di un'abitazione a Bologna, avevano risposto a un annuncio online. La truffa, secondo quanto ricostruito, si realizzava con la richiesta di una caparra e il perfezionamento di un falso contratto per l'affitto dell'appartamento, dove il 27enne era domiciliato. Oltre ai due stranieri, avrebbe coinvolto decine di persone, tra studenti e lavoratori in cerca di un alloggio in città. Le vittime, attirate dalla posizione centralissima dell'immobile, hanno versato caparre mediante bonifici bancari per un importo totale di alcune decine di migliaia di euro. Il 27enne aveva anche aperto un conto corrente presso una banca tedesca, immediatamente 'congelato' dagli investigatori della Polizia Postale, che hanno così recuperato una parte delle somme versate. (ANSA).