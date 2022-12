Spacciatore in monopattino arrestato a Bologna

Blitz antidroga della polizia l'altro pomeriggio sotto il ponte di via Stalingrado, nel quartiere fieristico di Bologna. Agenti in borghese della squadra mobile hanno intercettato uno spacciatore mentre stava per consegnare dosi di eroina e cocaina a un gruppo di giovani.

E' un ventenne di origine tunisina, arrivato su un monopattino all'appuntamento con quattro clienti, che lo aspettavano a ridosso della scalinata che porta alla zona sottostante il ponte. Poco prima che cedesse lo stupefacente, i poliziotti sono intervenuti e lo hanno bloccato. Addosso aveva 30 dosi di eroina e altrettante di cocaina, per un peso totale di una ventina di grammi. La droga è stata sequestrata e il giovane arrestato.

(ANSA).