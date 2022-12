'Meet.Her.Eyes', ritratto femminile in una mostra collettiva

Lo Spazio Mostre di Palazzo Farnese a Piacenza ospita dal 17 dicembre all'8 gennaio, con ingresso libero negli orari di apertura dei Musei Civici, la mostra 'Meet.Her.Eyes', promossa dal Collettivo FotoArte Farnese in collaborazione con l'associazione Sine Tempore e con il Comune di Piacenza. E' la terza edizione di un'iniziativa che, sulla scia delle due precedenti realizzate a Travo e Bobbio, trova il suo fondamento nello slogan "arte per tutti, tutti per l'arte". Filo conduttore della collettiva è il ritratto femminile declinato attraverso la scultura, la pittura, la fotografia e le installazioni, nelle opere di quasi una quarantina di artisti.

La mostra prevede un appuntamento speciale venerdì 30 dicembre, quando alle 15 andrà in scena l'evento fotografico "Un ritratto per ricordo #meetyoureyes", che permetterà ai visitatori di essere immortalati in un ritratto da alcuni fotografi del gruppo FotoArteFarnese. L'interattività sarà, invece, una costante dell'esposizione, grazie alla possibilità di commentare in tempo reale ciò che si vede e si osserva visitando la mostra: "Un'alternativa provocatoria - spiegano gli organizzatori - alla virtualità dei social network, proponendo un'occasione di partecipazione, coinvolgimento attivo e condivisione che nell'aggregazione culturale favorisca il dialogo e il confronto con un ancoraggio alla realtà e all'intensità dell'esperienza". (ANSA).