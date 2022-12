Innovazione digitale, We make the future sbarca a Salonicco

Dopo un tour autunnale europeo, torna a Salonicco il progetto internazionale di We Make Future (Wmf), "il più grande festival sull'innovazione digitale del pianeta". L'appuntamento è domani 17 dicembre nei locali della Camera di Commercio italo-ellenica (Cisco) della città greca.

Previsti speech didattici, momenti di networking e una 'pitch competition' con 15 startup greche.

Le prime 3 classificate approderanno in Italia per partecipare al Wmf 2023, in programma dal 15 al 17 giugno alla Fiera di Rimini, dove avranno l'occasione di presenziare attraverso le attività offerte in premio dal festival: accesso allo Startup District, agli incontri b2b con investitori da tutto il mondo e alle 'pitch session' sullo Startup Stage.

Tra i partecipanti alla tappa greca del Wmf International Roadshow anche Margaritis Schinas, vice presidente della Commissione europea, Commissario europeo e Coordinatore della Commissione per l'immigrazione e l'asilo, Nikos Lambrogeorgios (Cisco Hellas), Konstantinos Vaitsas (Deloitte Startup Programme). "Stiamo costruendo un ecosistema di innovazione denominato 'Innovation Valley', e il Wmf International Roadshow è uno degli strumenti fondamentali per realizzarlo", ha spiegato Cosmano Lombardo, Founder e Ceo di Search On Media Group e ideatore del Wmf. "Realizziamo questo percorso insieme ai tanti paesi che prendono parte al Roadshow, come la Grecia che per il secondo anno ospita una delle tappe del percorso che mira a promuovere la cooperazione e diffondere la cultura dell'innovazione digitale, per affrontare insieme, attraverso la condivisione di idee e competenze, le sfide globali che ci attendono". L'evento greco è sviluppato in collaborazione con Cisco, Camera di Commercio italo-ellenica, Camera di Commercio industria greca e #inEmiliaRomagna. (ANSA).