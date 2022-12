Covid: in E-R calano contagi e ricoveri in intensiva

Calano, in Emilia-Romagna, i nuovi contagi Covid e i ricoverati in terapia intensiva, mentre, in una settimana, si contano ancora 100 morti. Negli ultimi sette giorni, secondo i dati diffusi dalla Regione, ci sono stati 16.023 casi (erano stati 21.754 nella settimana precedente), con i casi attivi che scendono a 36.707, il 95% dei quali in isolamento a casa perché non necessitano di cure ospedaliere.

Nelle terapie intensive della Regione ci sono 48 ricoverati (12 in meno), mentre negli altri reparti Covid i positivi sono 1.789 (+40). (ANSA).