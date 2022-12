Calendario studenti Belle Arti contro la violenza di genere

Un anno senza violenza di genere sulle donne è il migliore augurio per il 2023 da parte delle studentesse e degli studenti del Biennio di Illustrazione per l'editoria dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e dell'Associazione MondoDonna Onlus: un calendario "per comprendere, immagine dopo immagine, come l'illustrazione possa suscitare un senso di riscatto, suggerire vie d'uscita attraverso l'ascolto e la rete di solidarietà, aiutare a comprendere come la violenza di genere sia un fenomeno che interessa tutti, uomini e donne".

Ideato all'interno di riparAzioni-rielaborare ad arte, progetto finanziato dal Fse nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di Covid-19, il calendario sarà distribuito nei Comuni aderenti al progetto 'CHIAMA ChiAma' - servizio di informazione e sostegno alle donne vittima di violenza, presente con i suoi sportelli nella Città metropolitana di Bologna e nel distretto di Riccione - e le Biblioteche di Bologna e Città Metropolitana. 'Un anno senza violenza' sarà inoltre disponibile al pubblico a offerta libera il 21 dicembre e l'11 gennaio dalle 15.30 alle 17.30 nella piazza coperta di Biblioteca Salaborsa, a Bologna, nell'ambito dell'evento 'La seconda vita dei libri'. Il ricavato sarà devoluto alle attività di supporto alle donne vittime di violenza con MondoDonna Onlus. (ANSA).