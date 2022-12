Auto contro un palo, morta 83enne nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 16 DIC - Incidente stradale mortale ieri sera, intorno alle 20.30, a Novellara (Reggio Emilia). In via Provinciale Nord, all'altezza del supermercato Eurospin, una Renault Clio guidata da un 84enne, con a bordo la moglie 83enne, è uscita di strada e si è schiantata contro un palo. La donna è morta, l'uomo è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale in condizioni di media gravità. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Guastalla, oltre a 118 e vigili del fuoco. La causa dell'incidente è al vaglio dei militari. (ANSA).