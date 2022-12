Ambiente: gli storioni di Oltremare pronti e riproduttivi

Alcuni esemplari di storione da più di dieci anni ospiti di Oltremare a Riccione (Rimini) hanno raggiunto quasi 1,5 metri di lunghezza e i 15 chili di peso.

Sono solo alcuni dei risultati ottenuti dal gruppo di ricerca del corso di laurea in Acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche di Cesenatico (Forlì - Cesena), dipartimento di Scienze mediche veterinarie di Bologna, durante l'indagine svolta su un gruppo di 23 storioni cobice (Acipenser naccarii).

Questo pesce preistorico, presente fino agli anni '70 in Adriatico e nei fiumi che vi affluiscono, è purtroppo - si legge in una nota - una specie ad alto rischio estinzione. Da diversi anni l'università di Cesenatico con la collaborazione di Costa Edutainment ne ha reintrodotto in natura migliaia di giovani. In questo contesto lo staff di biologi ha verificato lo stato di salute e nutrizionale degli esemplari ospitati al parco riccionese. E ha raccolto i principali parametri biometrici.

Sugli esemplari più grandi, sono stati verificati anche i dati relativi allo sviluppo della maturità sessuale per verificarne la potenzialità a fini riproduttivi. (ANSA).