Alice Neri: domenica una fiaccolata silenziosa a Modena

Domenica a Modena si terrà una fiaccolata silenziosa in memoria di Alice Neri, la 32enne uccisa a Concordia. Le associazioni della Casa delle Donne hanno infatti accolto la richiesta dei familiari e amici della giovane donna di organizzare l'iniziativa, a un mese dalla sua scomparsa. Per chi voglia partecipare ed esprimere vicinanza ai parenti e agli amici di Alice, informa il Comune di Ravarino, dove la ragazza viveva, la fiaccolata si terrà alle 17 con partenza da Largo San Francesco per terminare in Piazza Grande dove sono previsti brevi interventi di una rappresentante della Casa delle Donne, delle istituzioni e da parte di un familiare.

Si invita chi parteciperà ad indossare qualcosa di rosso come simbolo di impegno per contrastare ogni forma di violenza contro le donne. (ANSA).