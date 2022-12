Minaccia e perseguita la ex, arrestato dai carabinieri

Un uomo di 65 anni è stato arrestato e portato in carcere dai carabinieri di San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena) perché accusato di atti persecutori e danneggiamento. L'uomo, dopo l'interruzione di una relazione sentimentale con una donna di 53 anni, non rassegnato alla fine del rapporto, nei mesi di novembre e dicembre si sarebbe reso responsabile di una serie di atti persecutori nei confronti della donna.

Fra le altre cose, sarebbe accusato di aver rimosso dei catenacci del cancello di casa, che la vittima aveva messo proprio per impedirgli di entrare, di averla minacciata con vari messaggi, di averla pedinata anche sul luogo di lavoro e di averle danneggiato l'auto. Infine, fra gli episodi all'attenzione dei carabinieri, anche una minaccia con un coltello dopo l'ennesimo appostamento nei pressi dell'abitazione di una familiare della vittima.

I carabinieri gli hanno anche ritirato le armi legalmente detenute e trasferito la vittima in una struttura protetta, mentre l'arrestato adesso è in carcere a Forlì. (ANSA).