Maltempo: scatta l'allerta arancione in Emilia-Romagna

Allerta maltempo in Emilia-Romagna: la protezione civile ha infatti diramato un'allerta arancione, dalle 12, per la zona della montagna e della collina emiliana, che da domani si estenderà anche alla pianura, interessando tutta la Regione, ad eccezione del Ferrarese, del Piacentino e del Parmense.

Sono infatti previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio, che potranno generare innalzamenti idrometrici nei corsi d'acqua montani e generare frane. Per domani la situazione sarà più critica, dalla mattinata, in Romagna. Attenzione anche al mare. (ANSA).