Il Cinema al centro del calendario Anpi Pratello 2023

Giunto alla sua quarta edizione, il calendario dell'Anpi Pratello 2023 - realizzato con la partecipazione di artisti del mondo del fumetto e dell'illustrazione del territorio di Bologna - vede come tema portante il Cinema, con 12 locandine per 12 film sulla Resistenza, e si avvale della collaborazione della Cineteca di Bologna e del biennio di Linguaggi del fumetto dell'Accademia di Belle Arti.

"Essere riusciti a mettere in rete queste importanti realtà culturali cittadine ed avviare una riflessione sulla Liberazione che ha coinvolto giovani e ragazze - osserva Anna Cocchi presidente provinciale dell'Anpi - è motivo di grande soddisfazione. Compito dell'Anpi è coltivare la memoria della Resistenza e diffondere i valori dell'antifascismo. Ogni linguaggio anche quello dell'arte, è utile e prezioso per raggiungere questo scopo. Il fatto che giovani e ragazze si siano cimentati con la loro sensibilità nella realizzazione del calendario - conclude - aggiunge valore a valore".

Come avvenuto per le edizioni passate la copertina del calendario coincide con l'immagine della tessera Anpi: quella di questo anno è della disegnatrice Alice Milani. Le locandine protagoniste dell'opera sono quelle de 'Le quattro giornate di Napoli', 'Roma città aperta', 'La notte di San Lorenzo', 'Paisà', 'La lunga notte del '43', 'Tutti a casa', 'Achtung! Banditi!', 'Il partigiano Johnny', 'L'uomo che verrà', 'Una vita difficile', 'I sette fratelli Cervi', e 'L'Agnese va a morire'.

