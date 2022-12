Il cardinale Zuppi riceve la cittadinanza onoraria a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 15 DIC - "Grazie è la sola parola che oggi mi sorge dal cuore". Con queste parole l'Arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei) Matteo Zuppi ha ricevuto questa sera la cittadinanza onoraria di Bologna, conferitagli nella sala consiliare di Palazzo d'Accursio dal sindaco Matteo Lepore di fronte ad una nutrita platea di consiglieri, assessori ed esponenti del mondo militare, religioso e civile bolognese. "All'unanimità - ha detto Zuppi - avete voluto concedermi questo riconoscimento che è un onore e un legame che ci unisce ancora di più. Un riconoscimento", ha precisato, non solo e non tanto personale, ma verso un "noi, che è la chiesa" e che è presupposto di ogni comunità, soprattutto di una Bologna la cui sfida è quella "di non avere barriere, di pensarsi in maniera larga, di essere accogliente verso tutti, allo stesso tempo conservando la propria personalità", perché "senza il noi rischieremmo di andare contro l'individualità stessa".

"Noi oggi accogliamo nella nostra comunità un nuovo cittadino onorario", ha detto il sindaco di Bologna Matteo Lepore durante la cerimonia di conferimento. Un nuovo cittadino, ha proseguito, "che ha il compito da un lato di aiutarci ad accendere la lanterna per andare avanti, ma anche a guardare sempre indietro di modo che di modo che nessuno rimanga dove noi non vorremmo stare". (ANSA).