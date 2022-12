Due nuovi spazi di racconto si inaugurano ad Ago Modena

Scrittura, immagine e rappresentazione del corpo sono al centro della nuova opera video del collettivo auroraMeccanica per Ago, un progetto con Fmav Fondazione Modena Arti Visive a cura di Lorenzo Respi: dal 16 dicembre all'8 gennaio la facciata esterna del complesso si illumina con il progetto "Corpus" - ogni sera dalle 17.30 alle 23 con repliche ogni 15 minuti - che prende ispirazione proprio dal futuro di questo spazio che ospiterà diversi istituti culturali, collezioni, progetti digitali. La rielaborazione artistica prende le mosse dai reperti dei Musei Anatomici dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dalle collezioni del Museo della Figurina e dai manoscritti digitalizzati sulla Piattaforma Lodovico - la Digital Library del DHMoRe - reinterpretati da un digital artist, una calligrafa e quattro performer. Attraverso tre atti (La scoperta del corpo, La scrittura delle immagini, La ridefinizione del corpo) auroraMeccanica indaga il processo di determinazione del corpo nel mondo contemporaneo. Nel primo atto i gesti della calligrafa ripercorrono la storia della scrittura, dai tatuaggi agli algoritmi e svelano, attraverso la luce delle videoproiezioni, i corpi in tensione dei performer. Nel secondo atto i testi digitalizzati della Piattaforma Lodovico e le scomposizioni di forme ricavate da opere del Museo della Figurina danzano seguendo traiettorie e ritmi dettati da un algoritmo di analisi delle immagini. Nel terzo atto i reperti del Museo di Anatomia sono il punto di partenza per una rappresentazione astratta della disgregazione delle forme del corpo, ottenuta dalle analisi tridimensionali dei reperti stessi.

Nuovi spazi di racconto anche presso la Farmacia storica, con un allestimento realizzato per conoscere meglio e approfondire le fabbriche culturali di Modena: qui dal 16 dicembre si aprono le porte ai visitatori per raccontare l'attuale cantiere di Ago e il progetto di restauro e riqualificazione del complesso dell'ex Ospedale di Sant'Agostino. Attraverso un percorso multimediale il pubblico può capire come si stanno trasformando gli spazi di Ago e come saranno nel futuro. (ANSA).