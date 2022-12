Alice Neri: convalidato in Francia arresto sospetto omicida

Convalidato in Francia l'arresto del 29enne tunisino Mohamed Gaaloul, rintracciato ieri a Mulhouse, nella Francia orientale, dopo l'emissione di un mandato di arresto europeo in quanto l'uomo è indagato dalla procura di Modena per omicidio volontario e distruzione di cadavere in relazione all'uccisione di Alice Neri, donna 32enne trovata carbonizzata, nella sua auto bruciata, a Concordia sulla Secchia, nel Modenese, lo scorso 18 novembre.

Conclusa l'udienza Gaaloul, difeso da un avvocato francese nominato d'ufficio, è stato trasferito in carcere. Giovedì prossimo, invece, il 29enne dovrebbe affrontare l'udienza, sempre in Francia, per l'estradizione. A quanto si apprende, non dovrebbe presentare opposizione a tale provvedimento. Gaaloul ha nominato un avvocato difensore in Italia che seguirà l'evolversi del caso.