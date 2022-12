Sequestrati 24 kg hashish a Reggio Emilia, 31enne arrestato

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 14 DIC - Un altro maxi sequestro di droga a Reggio Emilia. La squadra Volanti della questura reggiana ha rinvenuto 24 kg di hashish nell'abitazione di un 31enne arrestato - e ora in carcere in attesa dell'udienza di convalida - con l'accusa di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'operazione risale a lunedì scorso quando in via Gorizia, nella prima periferia del centro di Reggio Emilia, gli agenti hanno fermato un'auto con due persone a bordo, durante alcuni controlli ordinari.

Uno di questi, l'odierno giovane indagato, ha consegnato spontaneamente 50 grammi di hashish avvolto in una pellicola trasparente. Visti i suoi precedenti specifici, la polizia di Stato ha chiesto e ottenuto dalla Procura il mandato di perquisizione nel domicilio del ragazzo dove in un borsone sono state trovate 23 buste per un peso complessivo di 23,97 kg di hashish e 8 grammi di marijuana. Ieri la stessa questura reggiana aveva dato notizia di un altro maxi sequestro di quasi 130 kg tra marijuana e hashish tra reggiano e bresciano, con tre presunti trafficanti finiti in manette. (ANSA).