Maxi fuga di gas nel Reggiano, evacuate dieci aziende

Una maxi fuga di gas si è verificata intorno alle 18 di oggi a San Polo d'Enza, nel Reggiano, a causa della rottura di una tubatura di media portata durante alcuni lavori stradali. È stata evacuata tutta la zona industriale (che conta una decina di aziende) di via Galileo Galilei, in località Pontenovo, alle porte del centro del capoluogo della val d'Enza, sulla via Emilia verso Parma.

Al momento non risultano abitazioni per le quali è stata disposta l'evacuazione. Sul posto ci sono i carabinieri, la polizia locale che hanno contingentato l'area interessata, mentre i vigili del fuoco e i tecnici di Ireti sono al lavoro per risolvere il problema tecnico e bloccare la fuga di gas. È una corsa contro il tempo perché, stando a quanto si apprende, il rischio è che parte del paese resti senza riscaldamento per la notte. (ANSA).