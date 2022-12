Torna dal vivo a Bologna il festival Dancin'Bo

Dal 27 al 30 dicembre Bologna si popola di artisti e persone amanti del ballo: dopo le restrizioni dovute alla pandemia, ritorna dal vivo Dancin'Bo, la rassegna ideata da Vittoria Cappelli e diretta da Monica Ratti che porta la danza in tre piazze decentrate della città. La danza aerea e acrobatica, fino a 20 metri di altezza, sarà nella grande Piazza Giovanni XXIII, i balli più tradizionali dal valzer alla filuzzi sanno nella nuova Piazza Lucio Dalla, mentre agli adolescenti sarà riservata la Piazza dei Colori con danza urbana, hip-hop e afro-beat.

"Un progetto sociale per stare assieme", l'ha difinita Vittoria Cappelli, decana italiana della danza. Mentre la delegata alla Cultura del Comune di Bologna, Elena di Gioia ha parlato di "una grande festa e un modo di vivere la città in maniera diffusa spaziando fra generi e linguaggi anche attraverso masterclass e incontri con i protagonisti". Dancin'Bo mette in rete molte scuole di danza cittadine, ma lasciando ad ognuna la propria individualità, facendole incontrare con compagnie che operano a livello nazionale e confrontare fra loro. In Piazza Lucio Dalla dalle 16 alle 22 le associazioni di danza dell'area metropolitana daranno vita ad una maratona incontrando la Compagnia OCRAM Dance Company e la Roma City Ballet Company. In Piazza Giovanni XXIII si esibiranno invece la EleinaD., compagnia di danzatori acrobati che usa un linguaggio molto fisico, e la compagnia Oplas che proporrà una Carmen ballata sui trampoli e basata sui principi della contaminazione interdisciplinare per superare le barriere. La Piazza dei Colori della Croce del Biacco ospiterà invece una grande festa di danze Afro, Urban e Videodance fatta di suoni, luci e colori a cura di Afro BB Style con la partecipazione degli Afro Racine, del performer Nnamdi Nwagwu e della compagnia di danza aerea Art Gravity.

L'intero progetto coinvolge 19 scuole di danza per oltre 200 allievi, 7 compagnie professionali, 3 performer e 3 band musicali. Già prima di Natale molte manifestazioni collaterali arricchiranno il programma.