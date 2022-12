Sum 41, due date italiane a giugno per il gruppo canadese

Il gruppo canadese Sum 41 sarà in Italia a giugno con una doppia data outdoor per presentare l'ultimo disco 'Order in decline': appuntamenti l'1 giugno a Bellaria Igea Marina (Rimini), per la prima edizione dello Slum Dunk Festival Italy assieme a Rancid, Offsprings e numerose altre band, e il 10 al Palazzo del Turismo di Jesolo (Venezia).

I Sum 41 sono tra i gruppi più famosi della scena pop-rock-punk internazionale, attivi da oltre vent'anni, hanno venduto oltre 15 milioni di dischi e riscosso un successo fondato sulla loro capacità di suonare dal vivo, con centinaia di date da tutto esaurito come quelle del recente tour australiano e asiatico con i biglietti polverizzati in prevendita. Una continuità dovuta soprattutto alla formula musicale della band capitanata da Deryck Whibley, un percorso basato sull'incontro di due mondi, quello pop-punk e quello nu-metal.

I Sum 41 hanno creato un'atmosfera particolare fin dal loro esordio, per certi versi rivoluzionario per la scena punk-alternative, con 'All Killer, No Filler'. Dopo quel disco sono susseguiti oltre tre lustri di opere musicali di livello e centinaia di show, un arco di tempo che ha cambiato anche attitudini, stili di vita e visioni del gruppo. A Bellaria e Jesolo suoneranno oltre 25 canzoni, dalle più recenti ai loro cavalli di battaglia, come 'Catching Fire', 'Pieces', 'Fat Lip', 'Still Waiting', con bis a sorpresa e cover. (ANSA).