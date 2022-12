'Scarpette rotte' di Emma Dante a Bologna e Modena

(ANSA) - BOLOGNA, 13 DIC - Dopo il debutto cesenate nella scorsa stagione, 'Scarpette rotte', la produzione ERT di teatro per l'infanzia diretta da una delle registe più affermate del teatro contemporaneo, Emma Dante, va in scena al Teatro Arena del Sole di Bologna il 16 dicembre per due repliche dedicate alle scuole e il 17 dicembre per il pubblico, e al Teatro Storchi di Modena il 18 dicembre nell'ambito della rassegna dedicata alle famiglie e il 19 e 20 matinée per scuole.

Sin dai suoi esordi la regista siciliana ha esplorato vari generi e linguaggi, mutando continuamente prospettiva. Il suo teatro, che si fa carne nell'incontro viscerale con l'attore e scaturisce da un costante conflitto dialettico, ben si coniuga con l'espressività dei personaggi fortemente tipizzati e degli spazi metaforici caratteristici del teatro per i ragazzi.

Le fiabe che Emma Dante porta in scena sono storie adatte a bambini e adulti: ripercorrono le trame note scoprendo anfratti misteriosi, suggestioni originali, parole nuove per divertirsi e sorprendersi, in un gioco di specchi deformanti e bacchette magiche che "non funzionano troppo bene". Emerge un'autentica vocazione per fate e principesse, orchi e streghe, che incarnano le tensioni del presente e rinnovano l'invito a non arrendersi alla superficie delle cose.

La storia di Scarpette rotte, personale rilettura di Emma Dante della fiaba di Hans Christian Andersen, ha inizio in un cimitero, dove una giovane orfana e povera è accucciata sulla tomba di sua madre. Celine non sa dove andare, non ha più niente, neanche le scarpe. È muta. Di là passa una ricca signora e con uno slancio di generosità decide di adottarla e di prendersene cura. In un attimo la ragazzina si ritrova in una villa circondata da un fantastico giardino, ha una stanza di lusso con l'armadio pieno di abiti, giocattoli, libri, peluche e due servitori tutti per lei pronti a qualsiasi cosa pur di intrattenerla. Celine riceve in dono le scarpette rosse con la raccomandazione di restare umile e generosa; ritrova la voce, si inorgoglisce e comincia ad annoiarsi. La noia, il benessere, i capricci, la porteranno a rinnegare i valori più importanti, tra cui la gratitudine e l'altruismo. (ANSA).